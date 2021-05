Serie A, 35^ giornata: pokerissimo dell’Inter sulla Sampdoria, nel giorno della passerella Scudetto. La classifica

L’Inter cala il pokerissimo contro la Sampdoria, nel giorno della passerella Scudetto.

Gol ed emozioni nel corso del match appena terminato a San Siro, valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Sampdoria. Nel giorno della passerella Scudetto, i nerazzurri di Antonio Conte rifilano una cinquina ai blucerchiati di mister Claudio Ranieri. Ad aprire le danze il gol di Gagliarini che al 4′ porta in vantaggio la compagine milanese. Al 26′ raddoppio nerazzurro di Sanchez, al 35′ la Sampdoria accorcia le distanze grazie al gol siglato dall’ex nerazzurro Keita. Giusto il tempo di rimettere la palla al centro del terreno di gioco ed il tris dell’Inter è servito grazie al Nino Maravilla, Alexis Sanchez che sigla il gol del 3-1 per i padroni di casa e la sua doppietta personale. Nella ripresa stesso copione della prima frazione di gioco, con i nerazzurri che producono azioni ripetute e trovano il poker con Pinamonti, che va in gol al 60′. Dieci minuti più tardi sarà Lautaro Martinez a siglare il quinto gol per la formazione di Antonio Conte che cala così la cinquina ai danni della Sampdoria.

Inter ormai laureata campione d’Italia dallo scorso turno di campionato, che vola a +15 in classifica sul Napoli, momentaneamente secondo, dopo il successo per 1-3, nel corso del match andato in scena al Picco contro lo Spezia questo pomeriggio.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA