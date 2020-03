Serie A, 26a giornata: si recupera questo weekend, in campo Juve-Inter. Possibili date e orari

In serata è stato varato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri legato allo svolgimento degli eventi sportivi.

Serie A, ufficiale: porte chiuse per tutti gli eventi sportivi fino al prossimo 3 aprile. Il comunicato

Da questo weekend fino al prossimo 3 aprile, infatti, in tutta Italia le manifestazioni sportive concernente il calcio e non, si dovranno disputare a porte chiuse. La decisione è arrivata in seguito allo stato d’emergenza provocato dall’allarme Coronavirus che ha colpito in modo convincente il nord Italia. Intanto sono arrivate le decisioni in merito alla prossima giornata di Serie A: in attesa di apprendere il calendario ufficiale con orari e giorni stabiliti, si è deciso che tra sabato e lunedì si recupereranno le sfide non giocate della 26a giornata e dunque il campionato slitterà di una settimana. Tra i match da recuperare c’è quello tra Juventus e Inter che dovrebbe giocarsi domenica sera, il Milan invece potrebbe scendere in campo alle ore 12,30 dello stesso giorno.

sabato ore 20,45 Sampdoria-Verona

domenica ore 12,30 Milan-Genoa

domenica ore 15,00 Parma-Spal e Sassuolo-Brescia

domenica ore 18,00 Udinese-Fiorentina

domenica ore 20,45 Juventus-Inter