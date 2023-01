Serie A, 16ª giornata: Dzeko rilancia Inzaghi e batte il Napoli. Solo pari ad Udine

Inter-Napoli 1-0 : A San Siro è un colpo di testa di Dzeko su cross di Dimarco a decidere il big match. È la prima sconfitta in campionato per il Napoli che resta primo, ora a +5 sul Milan che recupera tre punti in questa 16^ giornata. Onana super nel finale su Raspadori. Inzaghi (che ha ritrovato Lukaku titolare) va invece a -8 dalla capolista, al quarto posto della classifica.

Udinese-Empoli 1-1: Termina in parità la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Empoli. Confronto maschio e intenso con entrambe le squadre che hanno provato a vincere. Partenza lanciata per gli uomini di Zanetti in vantaggio già al 3' con Baldanzi. L'Udinese prova a pareggiare con Beto e Pereyra (palo). Nella ripresa la formazione di Sottil spinge e trova il pari proprio con Pereyra. Nel finale espulso Akpa Akpro ma i friulani non riescono a trovare il gol vittoria