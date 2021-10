Sassuolo-Inter, Dionisi: “Abbiamo espresso buon calcio. Handanovic? Per me era rosso”

Le parole del tecnico degli emiliani al termine della sfida contro i nerazzurri che ha visto i suoi ragazzi uscire sconfitti per 2-1

Il Sassuolo esce sconfitto di misura nella sfida contro l'Inter. Il match si è concluso per 2-1 in favore dei nerazzurri che sono riusciti a ribaltare lo svantaggio iniziale. Ottima prova fornita dai ragazzi di Alessio Dionisi che hanno tenuto testa ai più quotati avversari mettendoli in difficoltà per ampi tratti della sfida. La profondità della rosa della squadra di Simone Inzaghi alla fine è riuscita ad avere la meglio e ha trovato l'ennesima rimonta del proprio campionato.