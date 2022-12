Sassuolo-Inter 0-1: Inzaghi batte Dionisi di misura. Dzeko decide l’amichevole

Una rete di Edin Dzeko su ottima iniziativa personale di Bastoni consente all'Inter di vincere anche l'ultima amichevole prima della ripartenza del campionato. La squadra di Simone Inzaghi propone un calcio migliore, crea più occasioni e offre quasi 90 minuti a Lukaku, ancora in cerca della condizione migliore post delusione Mondiale. Apprensione per Mkhitaryan per un principio di lombalgia. Nel Sassuolo si rivede Romagna, a riposo Berardi e Laurienté, botta alla testa per Pinamonti.