Sampdoria-Inter, probabili formazioni: Inzaghi con Lautaro-Lukaku, Stankovic…

Le probabili formazioni del match Sampdoria-Inter

Quasi tutto pronto per Sampdoria-Inter. Il match - valido per il posticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A - è in programma alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

La squadra di Stankovic è reduce dal pareggio ottenuto contro il Monza di Palladino e per avvicinarsi alla zona salvezza ha un disperato bisogno di far punti. Non una partita qualunque per il tecnico della Doria che sfida il suo glorioso passato.

L'Inter di Inzaghi sta vivendo un ottimo momento di forma che ha portato Lautaro e compagni alla vittoria per uno a zero nel derby contro il Milan di Pioli. I nerazzurri sono al secondo posto in classifica e, vincendo questa sera, avrebbero l'opportunità di staccarsi dalle inseguitrici (Atalanta, Roma, Milan) di cinque punti.

PROBABILI FORMAZIONI — SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murillo; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers. Allenatore: Stankovic

A disposizione: Turk, Ravaglia, Murru, Ilkhan, Yepes, Paoletti, Rincon, Malagrida, Trimboli, Quagliarella, Sabiri.

Indisponibili: Conti, De Luca, Gunter, Pussetto. Squalificati: Leris

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. Allenatore: S. Inzaghi

A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, De Vrij, Darmian, Bellanova, Dimarco, Asllani, Gagliardini, Mkhitaryan, V.Carboni, Dzeko

Indisponibili: Correa Squalificati: -

ARBITRO: Maresca di Napoli