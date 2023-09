Salernitana-Inter, Inzaghi: “Lautaro top, doveva riposare. Ok Sanchez e Thuram, ora…”

OBIETTIVO INTER E LAUTARO GOL - "L'ho detto alla vigilia della prima partita, in conferenza stampa: noi vogliamo fare più partite possibili come abbiamo fatto l'anno scorso. Sappiamo che è difficilissimo, che c'è un grande dispendio di energie, si va in trasferta e poi si rientra dopo un giorno e mezzo preparando partite importanti come quella col Benfica. Spero di fare più gare possibili come in questi due anni, poi si vedrà. Lautaro Martinez? È stato bravissimo, ma sono stati bravissimi tutti: Sanchez ha fatto un ottimo lavoro per 55 minuti, è stato sfortunato in un paio di occasioni. Thuram è stato eccezionale. Ottimo avvio di stagione di Lautaro, ma nei miei due anni è stato sempre costante, ha giocato sempre tantissimo: stasera era venuto il momento anche per lui di riposare. È un leader e un giocatore importantissimo, deve continuare così e non fermarsi".