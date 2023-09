Salernitana-Inter 0-4: Lautaro Martinez, poker all’Arechi! Inzaghi ok, Paulo Sousa ko

L'Inter rialza la testa dopo il ko a San Siro contro il Sassuolo e si impone all'Arechi di Salerno con un grande secondo tempo contro la compagine di Paulo Sousa. Prima frazione con i nerazzurri che partono molte forte e creano diverse occasioni da gol senza riuscire a sfondare, la densità della Salernitana, granata che prendono le misure e provano a pungere dalle parti di Sommer, rendendosi pericolosa con Kastanos e Cabral. Tris di cambi decisivi da parte di Simone Inzaghi dopo l'intervallo: dentro Mkhitaryan, Lautaro Martinez ed Aslani. L'attaccante argentino diventa mattatore assoluto del match, portando avanti l'Inter con uno splendido tocco sotto su grande assist di Thuram. Salernitana che trova il pareggio cinque minuti dopo con una splendida trama: Legowski sfrutta un'incertezza in uscita di Sommer e fa gioire i tifosi campani, ma il Var certifica l'offside del centrocampista polacco e l'arbitro Abissso invalida la segnatura. Lautaro raddoppia su assist di Barella, quindi cala il tris trasformando un rigore procurato da Thuram. Prima del novantesimo, il bomber argentino di Inzaghi sigla il proprio personale poker, siglando il nono gol in campionato e decimo sigillo stagionale in ragione della zampata del pari contro il Real Sociedad in Champions League. Inter che aggancia il Milan, vittorioso sulla Lazio, in testa alla classifica con diciotto punti. Notte fonda per Paulo Sousa, la cui posizione in panchina appare fortemente in bilico: ennesima sconfitta e penultimo posto in classifica con soli tre punti conquistati in sette gare disputate.