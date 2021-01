Ronaldo, i rimpianti del ‘Fenomeno’: “Per vincere la Champions League con l’Inter avrei dato un dito. Var? Ho la mia idea”

Durante un’intervista rilasciata all’emittente brasiliana, “Globo Esporte”, l‘ex attaccante dell’Inter, oggi presidente del Real Valladolid, Ronaldo, “il Fenomeno”, ha svelato il suo più grande rimpianto durante la sua carriera da calciatore, con la maglia nerazzurra, che ha vestito dal 1997 al 2002. Di seguito le dichiarazioni del pluri Campione del Mondo con la maglia “verdeoro” della Nazionale brasiliana e “Pallone d’Oro” nel 1997 e nel 2002.

LIBERTADORES E CHAMPIONS – “Lascerei due dita, una per la Libertadores e l’altra per la Champions League. Vorrei averne vinta una con Cruzeiro o Corinthians e l’altra con Inter o Real Madrid“.

VAR – “È meglio aspettare cinque minuti per una decisione corretta piuttosto che continuare la partita con una decisione sbagliata, che poi dà qualcosa di cui parlare per giorni, mesi o anni, come il gol di mano di Maradona (contro l’Inghilterra, nel Mondiale 1986) , o il gol dell’Inghilterra nella finale dei Mondiali del 1966 (che non è entrato)“.