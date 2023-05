Roma-Inter, Inzaghi: “In palio punti pesanti per entrambi. Turnover? Rispondo così”

Dopo la netta vittoria contro il Verona, l'Inter è subito atteso in campo all'Olimpico nel big match contro la Roma. Punti importanti in palio per entrambe le squadre, in chiave Champions League. Sessanta punti per i nerazzurri al quarto posto - l'ultimo per entrare nell'Europa che conta - e cinquantotto per i capitolini. Alla vigilia della gara, in programma domani 6 maggio alle 18 e valida per la trentaquattresima giornata, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi è intervenuto a InterTV. Di seguito le sue dichiarazioni: