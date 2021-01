Roma-Inter, Giacomo Ferri: “Nerazzurri grande squadra, ma hanno un problema. Fonseca? Ho la mia idea”

A 24 ore dal big match tra Roma ed Inter.

L’ex difensore di Torino e Lecce, Giacomo Ferri, fratello dell’ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato in vista dello scontro diretto di Serie A tra Roma e Inter, in programma domenica 10 gennaio, alle 12.30.

Queste le parole dell’ex calciatore.

“Ho sempre creduto in Fonseca. Ha subito critiche fin troppo esagerate, perché non ci si rendeva conto della situazione societaria. Ho fiducia nel tecnico, mi piace come gestisce la partita e le difficoltà. Così come fa Pioli. Ora ci sono giocatori che stanno ritrovando una buona forma. Senza Dzeko ha fatto una bella gara a Crotone. L’Inter ha perso male, facendosi del male da sola. E’ una grande squadra, ma se spegni la luce è un problema. Credo sarà una bella partita” – queste le dichiarazioni di Giacomo Ferri.

