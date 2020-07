Real Madrid, Zidane avverte l’Inter: “Hakimi è ancora un nostro calciatore, può succedere di tutto”

Zinedine Zidane non si rassegna.

Approdato a Milano nella giornata di ieri per sostenere le consuete visite mediche, Achraf Hakimi, è ormai ad un passo dal diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore nerazzurro. Un trasferimento, quello del difensore merengues, commentato anche dal tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane, alla vigilia della gara di campionato contro il Getafe.

“È uno dei nostri giocatori adesso, ma può succedere di tutto. Ha avuto una buona stagione quest’anno al Borussia Dortmund. In questo club ci sono due cose: la parte economica e la parte sportiva. Conosciamo entrambe le situazioni. Le cose potrebbero cambiare presto, ma ora la mia testa è sul lato sportivo delle cose e sulla partita di domani. Non sto dicendo che non sono interessato alla situazione di Achraf, ma è una questione tra club. Cosa ho trasmesso ad Achraf? Non c’è una risposta. C’è il club, c’è il giocatore e c’è l’allenatore. Tutti e tre questi aspetti sono importanti quando ci sono cose che devono essere decise”.