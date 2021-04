Napoli-Inter, Moriero: “Sarà un match bellissimo, Gattuso e Conte molto simili. Rino, ho la mia idea”

Napoli–Inter è il big match della trentunesima giornata di Serie A.

L’ex attaccante di Inter e Napoli, Francesco Moriero, tramite le colonne di Tuttosport, ha parlato della prossima sfida di campionato tra le due squadre, in programma domenica sera alle 20.45 allo Stadio “Diego Armando Maradona”.

“Sarà una bella partita. Gattuso cercherà punti per la Champions League e Conte l’ennesimo trionfo. Antonio per me è come un fratello, la nostra forza è che venivamo dalla strada, avevamo fame. Il carattere ha fatto la differenza. Gattuso e Conte sono molto simili come carattere, anche il tecnico del Napoli è un sanguigno come tutti i ragazzi che hanno fatto la gavetta. Diventerà uno dei migliori”.