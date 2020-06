Napoli-Inter, Conte: “Avremmo meritato la finale, abbiamo dominato ma Ospina ha salvato tutto”

L’Inter eliminata dalla Coppa Italia.

Sul campo dello stadio San Paolo è andata in scena la sfida tra il Napoli e l’Inter, che si sono affrontati in occasione del ritorno delle semifinali di Coppa Italia: i nerazzurri erano passati in vantaggio grazie al gol di Eriksen propiziato dal tocco decisivo di Di Lorenzo, ma gli azzurri hanno trovato il pareggio finale con la rete di Dries Mertens, miglior marcatore nella storia del Napoli.

Al termine del match il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport commentando così la prestazione dei suoi uomini: “Penso che nelle due partite avremmo meritato di più, questa sera a livello di prestazione non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché questo è il calcio che dobbiamo proporre. Abbiamo creato tanto ed è stato Ospina a salvare tutto, il gol subito era certamente evitabile. Questa è comunque la strada che vogliamo, abbiamo concesso una rete che lascia tanto amaro in bocca. Lukaku e Lautaro? Vedo il bicchiere mezzo pieno, ripeto che abbiamo creato tanto ed è inevitabile che si può migliorare in tutto. Abbiamo fatto quello che si è provato in allenamento, mi dispiace per i ragazzi perché avrebbero meritato di giocare la finale per quello visto nell’arco dei 180 minuti. Sono soddisfatto della prestazione senza dimenticare che il Napoli si è chiuso, quando trovi questi atteggiamenti non è facile far gol. Eriksen si sta integrando bene e si vede, non era semplice anche per come ha gestito la gara il Napoli. Ha giocato molto bene ed è stato determinante, è andato vicino anche alla seconda rete in diverse occasioni. Quando battiamo il calcio d’angolo le posizioni sono giuste, poi si sviluppa l’azione e i nostri giocatori perdono le posizioni. Abbiamo commesso diverse leggerezze che paghiamo a caro prezzo, mi dispiace per la mancata qualificazione ma sono i dettagli che fanno la differenza in questa partite. Dominare in casa del Napoli che negli ultimi anni è stata antagonista della Juventus non è facile, mi spiace per la qualificazione ma sono delle delusioni che ci devono far crescere. Guardando le statistiche si nota che abbiamo tirato in porta 17 volte con 10 salvataggi del portiere, avremmo meritato di giocare la finale“.