Napoli-Inter 3-1: apre Anguissa, illude Lukaku e Di Lorenzo decisivo. Inzaghi ko

Al 'Maradona' il Napoli affronta l'Inter nel big match valido per la 36a giornata del campionato di Serie A. In avvio subito grande chance non sfruttata da Anguissa, a un passo dal gol anche dopo il quarto d'ora. Prima dell'intervallo Gagliardini viene espulso per doppio giallo. Nella ripresa ancora il centrocampista camerunense, che sblocca la gara al terzo tentativo. Nel finale Lukaku trova il pareggio, ma Di Lorenzo riporta subito avanti i suoi con una bellissima rete da fuori. Nel recupero la chiude il giovane Gaetano.