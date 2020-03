Milan, senti Albertini: “Rossoneri in confusione, l’Inter è subito partita con un progetto”

Demetrio Albertini sul campionato disputato finora da Inter e Milan.

L’ex centrocampista rossonero, attraverso le colonne di Tuttosport, ha detto la sua in merito alla condizione fisica di entrambe le squadre fino al momento della sospensione del campionato.

“I nerazzurri sono partiti con un progetto, possono aver sbagliato qualcosa, ma vanno in fondo. Quest’anno arriveranno in Champions League poi, l’anno prossimo, miglioreranno ancora per vincere sulla base di quello che hanno costruito in questa stagione. Se tutte le volte cambi è difficile riuscirci. Quest’anno al Milan sono sembrati tutti tentativi: prima cambi l’allenatore dopo sette giornate, poi va via Boban”.