Milan-Inter, Handanovic: “Abbiamo giocato una partita perfetta. Continuiamo con questa convinzione”

L’Inter vince in maniera convincente lo scontro diretto per la vetta della classifica contro il Milan.

Milan-Inter, Conte: “Ripagato il nostro duro lavoro. I tifosi ci hanno dato la carica per vincerla”

Oltre a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, una altro protagonista della partita è stato Samir Handanovic, autore in avvio di secondo tempo di tre parate importantissime per mantenere il vantaggio. Il capitano dell’Inter, che in avvio di stagione aveva ricevuto diverse critiche, ha rilasciato nel post partita delle dichiarazioni a Inter Tv in cui ha analizzato l’importante successo.

L’ex portiere dell’Udinese è contento per come l’Inter è riuscita a interpretare il derby: “Il Derby è sempre difficile da pronosticare. Abbiamo avuto tutta la settimana per prepararla e lo abbiamo messo in campo; sapevamo cosa dovevamo fare per vincere la gara. In un Derby nulla va mai liscio, non potevamo aspettarci che il Milan non tirasse mai. Nella ripresa loro hanno senz’altro iniziato meglio, con noi più molli. Ma per fortuna e bravura abbiamo mantenuto il vantaggio in un momento chiave”.

Il lavoro duro sta pagando, e l’Inter sta crescendo di condizione partita dopo partita: “Questa è senz’altro l’Inter più affamata nella quale abbia mai giocato. Tutto parte sempre dagli attaccanti, dal loro lavoro sporco. Penso che le nostre punte sono i primi a difendere e contribuiscono in maniera decisiva al non possesso”.