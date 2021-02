Milan-Inter, Conte: “Ripagato il nostro duro lavoro. I tifosi ci hanno dato la carica per vincerla”

L’Inter trova una vittoria importantissima nel derby contro il Milan.

Milan-Inter, Pioli: “Dobbiamo nuovamente alzare il livello. Cambio Ibrahimovic? Ecco cosa è successo”

Un 3-0 secco che regala ai nerazzurri tre punti chiave nella corsa allo scudetto. Una doppietta di Lautaro e il gol di Lukaku risolvono il match, ma fondamentale anche l’apporto di Samir Handanovic che in apertura di secondo tempo salva più volte l’Inter. Nel post partita Antonio Conte ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in cui si è mostrato soddisfatto.

Il tecnico pugliese è contento per la prestazione offerta dai ragazzi, ed è convinto che questa sia la strada giusta: “C’è soddisfazione nel vedere la crescita della squadra anche nel gestire diversi momenti della partita. Il primo tempo è stato di altissimo livello, poi ad inizio ripresa c’è stato questo angolo, che non so se ci fosse, ed abbiamo rischiato. È stato bravo Handanovic. Abbiamo stretto i denti per 5 minuti, poi abbiamo ricominciato a giocare. Siamo stati bravi, i ragazzi hanno seguito alla perfezione la partita che avevamo preparato. Sono contento per i ragazzi perché lavorano tanto e quando arrivano i risultati è bello lavorare col sorriso”.

I tifosi hanno regalato minuti di pura passione prima della partita, Conte ci tiene a ringraziarli unendo a questo un pensiero toccante nei confronti di Mauro Bellugi, ex giocatore scomparso nella giornata di ieri: “Voglio ringraziarli, l’accoglienza è stata da brividi. Chiudo con le condoglianze alla famiglia Bellugi, ci stringiamo alla famiglia in questo triste momento”.