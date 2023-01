Milan-Inter 0-3: Supercoppa Italiana di Inzaghi. Super Lautaro, ok Dzeko e Dimarco

Partenza in salita per il Diavolo a Riad. I campioni della Coppa Italia colpiscono due volte in 21'. Partenza accorta per entrambe, poi Dimarco porta in vantaggio i nerazzurri raccogliendo un cross dalla destra sul secondo palo. Il Milan va vicino al pari con Leao ma poi è Dzeko a segnare la rete del raddoppio con un diagonale che fulmina Tatarusanu, portando il derby sullo 0-2 alla ripresa.