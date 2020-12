Milan, il centrocampo ideale di Albertini: “Tonali deve crescere e va aspettato, su di lui non cambio idea”

Il Milan deve riprendere la corsa in termini di vittorie dopo i due pareggi consecutivi contro Parma e Genoa.

I rossoneri hanno trovato la giusta quadratura in tutti i reparti e di conseguenza hanno mostrato di avere delle qualità importanti sia a centrocampo che in attacco. L’infortunio muscolare di Ismael Bennacer ha penalizzato mister Pioli che può comunque contare sul talento di Sandro Tonali che insieme a Nicolò Barella dell’Inter è uno dei prospetti più interessanti della Serie A. In merito proprio ai due calciatori ha detto la sua Demetrio Albertini che nel corso dell’intervista concessa alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Il mio centrocampo ideale pescando da Milan e Inter? Kessie, Bennacer, Barella. Tonali in panchina? Per quanto visto finora sì. Ma su di lui non cambio idea, deve crescere in consapevolezza e va aspettato: quando giocavo io si diceva che bisognava concedere un anno di tempo agli stranieri, con un ragazzo di vent’anni deve valere lo stesso concetto”.