Manchester United, Roma e Inter avvisate: niente Europa League per Smalling e Sanchez

La decisione del Manchester United.

I Red Devils non protrarranno il prestito di Chris Smalling e Alexis Sanchez che di conseguenza termineranno il campionato per poi tornare in Inghilterra. I due calciatori rispettivamente a Roma e Inter, stando a quanto riportato da Sky Sports, non saranno protagonisti in Europa League con i rispettivi club. A meno di accordi dell’ultimo minuto, dunque, giallorossi e nerazzurri perderanno il difensore inglese e l’attaccante cileno, due pedine importanti per gli scacchieri di Antonio Conte e Paulo Fonseca. L’emittente britannica ha altresì confermato che nella prossima stagione sono da escludere ulteriori prestiti, l’unica soluzione per rivedere i due in Serie A dipenderà da Roma e Inter che avranno come unica chance quella di acquistare i cartellini dei due.