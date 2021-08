Lukaku ai tifosi dell’Inter: “Spero capiate che questa è l’occasione della vita”

Romelu Lukaku saluta i tifosi dell’Inter. Romelu Lukaku rompe il silenzio dopo il suo addio all’Inter e lo fa dedicando un lungo messaggio ai tifosi nerazzurri diffuso tramite Instagram. L’attaccante belga, approdato al Chelsea...

Romelu Lukaku rompe il silenzio dopo il suo addio all' Inter e lo fa dedicando un lungo messaggio ai tifosi nerazzurri diffuso tramite Instagram. L'attaccante belga, approdato al Chelsea in questa finestra di mercato generando polemiche tra i supporters meneghini, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto dei Blues ringraziando la piazza interista.

Grazie per avermi amato come fossi uno di voi.

Grazie per avermi fatto sentire a casa a me e alla mia famiglia.

Grazie per il supporto incondizionato e l'amore quotidiano.

Grazie per avermi motivato ancora di più dopo la prima stagione.

Quando sono arrivato all'Inter ho sentito subito che avrei fatto bene per questo club.

Ho deciso di non deludervi mai ogni volta che ho indossato la maglia dell'Inter.

Ho dato il 100% di me stesso ogni giorno in ogni allenamento ma soprattutto nelle partite per rendervi felici.