Ludogorets-Inter, Conte: “La sconfitta contro la Lazio brucia. I blugari hanno buona qualità. Brozovic e Skriniar…”

L’Inter, reduce dalla sconfitta contro la Lazio, se la vedrà nella giornata di domani, fuori casa, contro il Ludogorets.

Antonio Conte, tecnico dei nerazzurri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la compagine bulgara, valevole per i sedicesimi d’andata di Europa League. Il coach nato a Lecce si è soffermato su diverse tematiche, partendo dai propri avversari: “E’ una squadra abituata a giocare in Europa e in campionato ha margine importante. E’ una buona squadra, con individualità. Dovremo affrontare il match con la giusta voglia per fare del nostro meglio, sapendo che affronteremo una squadra in salute, che ha vinto 6-0 in campionato. Servirà attenzione. Il più pericoloso? Un calciatore che ha giocato anche in Italia, non mi piace parlare dei singoli perchè considero i successi frutto di lavoro di squadra. Il Ludogorets ha buona qualità, una buona fase offensiva, dovremo avere grande rispetto, abbiamo lavorato sapendo quali sono i loro pregi e i loro difetti”.

La formazione lombarda dovrà fare a meno di due giocatori chiave, Brozovic e Skriniar: “Brozovic continua ad avvertire un problema alla caviglia e per questo è rimasto a Milano. Per quanto riguarda Skriniar ho pensato fosse meglio lasciarlo a casa perché deve recuperare del lavoro”.

Infine Conte torna a parlare della sconfitta in serie A contro la Lazio: “Brucia per la prestazione contro una Lazio che è una delle squadre più in forma del campionato. La prestazione c’è stata, dispiace per il risultato perché i due gol sono stati nostri regali. Si riparte con convinzione, domani avremo un impegno europeo ed è giusto affrontarlo nella giusta maniera, rispettando la competizione”.