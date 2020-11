LIVE Serie A, Sassuolo-Inter, segui la diretta su Mediagol.it a partire dalle 15.00

Tutto pronto per Sassuolo-Inter.

Sassuolo-Inter, tegola a centrocampo per i nerazurri: Brozovic di nuovo positivo al Coronavirus

Dopo le tre giornate dedicata a Champions ed Europa League, la Serie A torna in campo oggi con la nona giornata: la prima partita in programma è quella tra i neroverdi e i nerazzurri. Al ‘Mapei Stadium’ s’incontrano Roberto De Zerbi e Antonio Conte, la seconda in classifica e la quinta, ma soprattutto le due squadre con i migliori attacchi del campionato.

Serie A, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Inter: Conte punta su Alexis Sanchez e Lautaro Martinez