LIVE Serie A, alle 20:45 Verona-inter: segui la diretta del match

Seconda giornata di campionato in Serie A .

I campioni in carica dell'Inter allenati dal tecnico ex Lazio, Simone Inzaghi, sono reduci dal poker interno messo a segno nel corso del primo match del massimo campionato italiano contro il Genoa. La compagine nerazzurra è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva nella gara in programma questa sera allo Stadio "Marcantonio Bendegodi" Verona di Eusebio Di Francesco. Fischio d'inizio alle ore 20.45.