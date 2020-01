Lecce-Inter, Conte: “Mercato? Mie parole strumentalizzate dalla stampa. Vi spiego perché abbiamo pareggiato”

Stop potenzialmente letale per l’Inter.

Sul campo del Via del Mare è andata in scena la sfida tra il Lecce e l’Inter, che si sono affrontati in occasione della ventesima giornata di Serie A: i nerazzurri erano passati in vantaggio grazie al gol di Bastoni, ma i padroni di casa sono riusciti a riportare il risultato in parità con la rete di Mancosu. Un risultato molto importante per la lotta scudetto, dal momento che adesso la Juventus avrà l’occasione di allungare sul secondo posto vincendo questa sera contro il Parma.

Al termine del match il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando così il risultato finale e la prestazione dei suoi uomini. Queste le sue dichiarazioni: “Il pareggio finale nasce perché noi dobbiamo andare sempre al massimo, come abbiamo fatto nel girone d’andata. Non ci possiamo permettere nessuno sottotono e quando accade diventiamo una squadra normale. Se andiamo a velocità di crociera non abbiamo la capacità di vincere. Può capitare che pareggi una partita, che comunque vedendo le statistiche avresti dovuto portare a casa. Oggi il Lecce ha cambiato sistema di gioco, ha fatto un 5-3-2 e quindi erano molto bassi. Chiudevano tutti gli spazi, il che ha reso tutto il più difficile. Ci siamo riusciti ma siamo stati imprecisi in fase realizzativa. Non è semplice quando si confrontano due sistemi di gioco all’apparenza simile. Non è stato un problema il ruolo di Petriccione, è che noi dovevamo essere più determinati e cattivi in zona gol. Mercato? È un mese difficile, non è facile gestire la situazione. Non voglio entrare nel merito perché ogni volta che dico una cosa viene sempre amplificata o strumentalizzata dalla stampa. Sono contento di questi giocatori, poi c’è la società che sta facendo le sue valutazioni. Noi dobbiamo solo lavorare per andare sempre al massimo“.