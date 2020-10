Lazio-Inter, Inzaghi: “Reazione d’orgoglio della squadra, disputata una grande gara”

Pari prezioso quello conquistato contro l’Inter da una Lazio rimaneggiata.

I biancocelesti hanno ripreso i nerazzurri che si erano portati in vantaggio con una rete siglata da Lautaro Martinez. Il tecnico dei capitolini, Simone Inzaghi, ha così commentato la prestazione dei suoi.

“Abbiamo avuto tre cambi forzati, abbiamo delle problematiche in difesa ma i ragazzi hanno avuto grande carattere e grande orgoglio. Sono soddisfatto, già nel primo tempo abbiamo creato contro una squadra fortissima. I miei ragazzi nonostante l’emergenza hanno fatto una grande gara. Nel primo tempo eravamo partiti bene, poi come con l’Atalanta alla prima occasione abbiamo subito gol e la squadra ne ha risentito nella seconda metà del primo tempo. Ci siamo riorganizzati, abbiamo dei problemi oggettivi e sapevamo di averli nelle prime tre partite. Probabilmente Atalanta e Inter le volevamo affrontare più avanti, ora avremo 15 giorni per recuperare i nuovi e qualche infortunato, ma sarà nuovamente una Lazio che farà divertire”.