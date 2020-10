Lazio-Inter, Conte: “Vogliamo trovare il giusto equilibrio, anche se ho una mia teoria”

L‘Inter vuole continuare il proprio momento magico e proverà a farlo anche nella sfida contro la Lazio di domenica pomeriggio.

I nerazzurri hanno segnato ben nove reti nelle prime due giornate di campionato adesso dovranno vedersela contro i biancocelesti che nell’ultima uscita hanno subito la batosta nel match perso contro l’Atalanta. Il tecnico interista Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Stiamo lavorando per cercare di trovare sempre il giusto equilibrio. Continuiamo a creare delle situazioni offensive, ma occorre equilibrio per evitare di prendere delle ripartenze e farci trovare impreparati. Mettiamo anche in conto la bravura dell’avversario. Meglio un 5-4 che uno 0-0”.