Lazio-Inter, Conte: “Preso gol nel nostro momento migliore. Juventus-Napoli? Dico la mia”

L’Inter trova un prezioso pari in casa della Lazio dopo le prime due vittorie consecutive.

Serie A, 3a giornata: nervi tesi in Lazio-Inter che si dividono la posta, vincono Benevento e Parma

I nerazzurri si erano portati in vantaggio grazie alla rete siglata da Lautaro Martinez, i biancocelesti l’hanno però ripresa con un colpo di testa di Milinkovic-Savic. Il tecnico interista Antonio Conte, ai microfoni di DAZN, ha così commentato il match dell’Olimpico.

“Abbiamo preso gol nel momento migliore, stavamo dominando la partita creando occasioni importanti per chiudere la partita. È stata brava la Lazio a trovare il pareggio sfruttando i suoi punti di forza. Comunque c’è soddisfazione per la prestazione di oggi, abbiamo fatto calcio, ora bisogna proseguire così. Non sono deluso? Il calcio è così, rispetto però all’anno scorso usciamo da questa sfida con più certezze. Juventus-Napoli? Ci sono le persone competenti ad affrontare queste situazioni, è giusto che se ne occupino loro”.