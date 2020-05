Juventus, Marchisio: “Lite Chiellini-Balotelli? Ho la mia idea. Conte e l’Inter? Ha sposato il progetto nerazzurro”

Claudio Marchisio dice la sua in merito allo scontro verbale creatosi tra Giorgio Chiellini e Mario Balotelli.

Negli ultimi giorni i due calciatori si erano resi protagonisti di una disputa abbastanza accesa a causa delle parole del difensore bianconero che aveva definito l’attaccante del Brescia “una persona negativa“. I due sono riusciti a fare la pace grazie alla mediazione de ‘Le Iene’ che ha svolto un ruolo chiave in questa lite tra ex compagni di Nazionale. Proprio su tale episodio si è espresso l’ex centrocampista juventino, Claudio Marchisio, che attraverso le colonne di Tuttosport ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Mario ha avuto un’ottima reazione, molto matura, Giorgio stava raccontando vari episodi della sua carriera. Chiellini odia l’Inter? Ora mi tocca fare lo juventino e dire che anche dall’altra parte è così. Con il Napoli ci dividevamo il primato, qualche giornalista ha scritto che io odiavo i napoletani e non è assolutamente così. Vidal all’Inter? Non mi farebbe piacere, Arturo andrebbe a dar loro un’anima ancora più forte. È uno che vorresti sempre in campo al tuo fianco. Conte ha sposato al 100% il progetto Inter, insieme hanno fatto un passo avanti rispetto agli ultimi anni. Sarri? L’allenatore della Juve viene giudicato sempre per i risultati a fine anno. Ad oggi è in corsa ancora per i tre fronti, quindi si giudicherà alla fine”.