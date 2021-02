Juventus-Inter, la ricetta di Conte: “Ecco cosa serve per battere i bianconeri. Abbiamo una missione”

“Sappiamo che dobbiamo essere l’orgoglio dei nostri tifosi”.

Parola di Antonio Conte. Il tecnico dell’Inter è intervenuto ai microfoni di Raisport alla vigilia della sfida contro la Juventus, valida per semifinale di ritorno di Coppa Italia, in programma martedì sera all’Allianz Stadium. Nella gara d’andata, sono stati gli uomini di Andrea Pirlo a prevalere grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, decisiva nel ribaltare tra il primo ed il secondo tempo il gol di Lautaro Martinez.

“I ragazzi sanno che, chi indossa questa maglia, ha l’obbligo di rendere orgoglioso il tifoso a prescindere dalla vittoria. Questa per noi deve sempre essere la missione. Come si batte la Juve? Con il lavoro, preparando la gara nella giusta maniera. Questo è il modo migliore per trasmettere la convinzione ai calciatori per vincere la partita e provare a passare il turno. Dobbiamo giocarci la partita con voglia e determinazione, cercando di essere perfetti. Perché per battere la Juventus devi fare una partita che sfiora la perfezione”, sono state le sue parole.

Chi staccherà il pass per la finale di Coppa Italia affronterà la vincente di Atalanta-Napoli.