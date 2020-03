Juventus-Inter, Di Canio su Lukaku: “Nessuna sorpresa, a livello di carattere non pervenuto. E’ lo stesso giocatore che…”

Una vittoria importante per la Juventus che, nella giornata di ieri, ha battuto l’Inter per 2-0.

Gara per la maggior parte del tempo equilibrata: i nerazzurri nel primo tempo sono riusciti, grazie al costante palleggio, a prendere in mano il gioco, creando diverse azioni offensive, nel secondo tempo, invece, sono usciti i bianconeri che nel giro di tredici minuti hanno messo a segno due reti, una con Ramsey e l’altra con Dybala. Proprio la Joya, entrata in campo al 60′, è riuscita a prendere in mano la manovra della vecchia signora, primeggiando su tutti. Chi invece non ha lasciato particolarmente il segno è stato Romelu Lukaku, bomber della compagine di Antonio Conte. La punta belga è stata infatti annullata dalla coppia Bonucci–De Ligt, salvo qualche tentativo non troppo pericoloso.

A criticare proprio il centravanti classe ’93 è stato un ex attaccante di Serie A, Paolo Di Canio, che si è voluto soffermare sul carattere del gigante ex Chelsea: “Per me la prestazione di Lukaku non è una sorpresa. Ha segnato tanto e lo farà ancora, magari arriverà alla media di un gol a partita a fine stagione segnando contro le piccole, dove la sua fisicità e il suo carattere lo portano a sentirsi dominante. E’ il Lukaku che ho visto per sette anni in Premier: magari migliorerà con il tempo, ma a a livello caratteriale non è pervenuto”.

