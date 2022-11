Juventus-Inter 2-0: Fagioli e Rabiot condannano Inzaghi e rilanciano Allegri

La Juventus batte l'Inter all’Allianz Stadium e la sorpassa in classifica. Più pericolosi i nerazzurri nel primo tempo (chance per Dzeko e Dumfries), ma è Rabiot a sbloccare a inizio ripresa. Poi una rete annullata a Danilo, un'occasione per Lautaro per il pari, il palo di Kostic e il bis di Fagioli, sempre su assist di uno scatenato Kostic. Allegri sale a quota 25 punti, resta a 24 Inzaghi. Nel secondo tempo tornano Chiesa (già rientrato in Champions) e Brozovic.