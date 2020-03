Inter, Zhang sulle gare a porte chiuse: “Non piacciono a nessuno, difficile immaginare gli stadi chiusi”

La Serie A fino al prossimo 3 aprile si giocherà a porte chiuse.

Serie A, 26a giornata: si recupera questo weekend, in campo Juve-Inter. Possibili date e orari

La decisione è stata presa dal governo che ha varato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e deciso che tutte le manifestazioni sportive si dovranno svolgere prive di pubblico eccezion fatta per le zone rosse e gialle dove quest’ultime saranno sospese in toto. Sono cadute le provocazioni e le tensioni che nelle ultime ore c’erano state tra il presidente dell’Inter, Steven Zhang, e il presidente della Lega Calcio, Paolo Dal Pino. Dopo l’ufficialità della decisione che vedrà le gare di A disputarsi per un mese senza pubblico, il numero uno nerazzurro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni alla BBC.

Serie A, ufficiale: porte chiuse per tutti gli eventi sportivi fino al prossimo 3 aprile. Il comunicato

“La salute pubblica deve essere messa al primo posto. Come Inter, quindi come club di calcio con milioni di tifosi al mondo, abbiamo la responsabilità e il dovere di dare l’esempio, applicando tutte le misure precauzionali in maniera corretta. Penso che giocare a porte chiuse sia la scelta più giusta per far sì che la gente non rischi. Le partite a porte chiuse sono difficili e non piacciono a nessuno ma dobbiamo essere uniti nel prediligere la salute pubblica sopra ogni cosa. Se tutti quanti seguiremo le azioni consigliate, ci la lasceremo presto tutto questo alle spalle. È difficile immaginare gli stadi chiusi, ma in questo momento è l’unica opzione percorribile”.