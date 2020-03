Inter, Zhang attacca la Lega e Dal Pino: la Procura della FIGC apre un’inchiesta

Il messaggio di Stevan Zhang non è certamente passato inosservato.

Nella serata di ieri, il durissimo attacco da parte del numero uno dell’Inter al presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. “Sei il più grande pagliaccio che abbia mai visto. 24 ore, 48 ore e 7 giorni, cos’altro? Qual è il tuo prossimo passo? E tu parli di sportività, ti campionato regolare? Cosa dici sul fatto che non proteggiamo i nostri giocatori e allenatori e chiedi loro di giocare 24 ore al giorno e 7 giorni su 7. Sto parlando a te, il nostro presidente di Lega, vergognati. E’ ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità. Così dobbiamo fare nel 2020. Vale per tutti nel mondo, non importa se siete tifosi dell’Inter o della Juventus o non tifiate per nessuno. Per favore, state attenti alla vostra salute! E’ la cosa più importante per voi, per la vostra famiglia e per la nostra società”, ha scritto Zhang sul proprio account Instagram (certificato), criticando fortemente le recenti decisioni prese in sede di assemblea in merito alla nuova organizzazione del calendario di Serie A.

Parole che hanno fatto molto rumore. Secondo quanto riportato dall’Ansa, infatti, la Procura della Federcalcio, guidata da Giuseppe Chinè, avrebbe aperto un’inchiesta sul presidente nerazzurro. Inchiesta che potrebbe portare al deferimento dello stesso. Seguiranno aggiornamenti…