Inter, Zanetti: “Contenti di Lautaro, quello che sta facendo è fantastico. Futuro? Vi dico cosa penso”

Una buona stagione fin qui per l’Inter che, nonostante la momentanea sospensione del campionato, si trova al terzo posto in classifica.

Una stagione marcata dalle prestazioni di due dei protagonisti di quest’annata per i nerazzurri, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Il secondo, gioiello argentino classe ’97, ha saputo dimostrare, collezionando 12 reti e 3 assist in 22 gare disputate, il proprio valore, attirando a se l’interesse dei principali club europei, uno su tutti il Barcellona. Ma la compagine guidata da Antonio Conte non ha intenzione, almeno al momento, di privarsi di uno dei potenziali campioni del futuro.

Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, intervenuto ai microfoni di Radio Continental, ha voluto elogiare el Toro, suo connazionale, negando ogni possibile passaggio verso altri lidi. Di seguito le sue parole: “Siamo contenti di Lautaro e Lautaro è contento dell’Inter. Quel che sta facendo con noi è fantastico e lo sta dimostrando anche nella nazionale argentina. Dove lo vedo in futuro? Sempre nel calcio italiano. È la joya dell’ultima generazione di calciatori argentini. Ha solo 22 anni e un futuro enorme davanti“.