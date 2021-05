Inter, Zanetti: “Conte instancabile, Lukaku-Lautaro giocano a memoria. Superlega? Un errore”

Javier Zanetti a 360°.

Il vicepresidente dell’Inter, laureatosi da meno di tre giorni campione d’Italia, ha concesso una lunga intervista al quotidiano argentino ‘La Nacion‘. L’ex capitano nerazzurro ha tessuto le lodi della compagine guidata da Antonio Conte che ha trionfato in Serie A e si è soffermato sulla coppia-gol formata da Lukaku e Lautaro Martinez.

“Conte? È instancabile. E poi la sua mentalità ha reso un gruppo di giocatori, molti dei quali giovani, consapevoli di poter vincere. Insisteva, soprattutto nelle avversità, a credere in un lavoro. Quell’unico lavoro sarebbe servito come backup. Quando non viene fuori nulla, se c’è un lavoro in background, quel lavoro è quello che può salvarti. Da quando è arrivato non c’è stato giorno in cui non abbia pensato a come migliorare la squadra. I suoi meriti vanno anche oltre la vittoria del titolo dopo un decennio e il taglio della striscia positiva della Juve. È stato anche responsabile della valorizzazione dei giocatori, del riposizionamento del club. Ha convinto il gruppo a seguirlo. Abbiamo una delle migliori coppie di attacco in circolazione. I due si completano molto bene. Ti rendi conto che si sentono a proprio agio, si cercano, si aiutano a vicenda. È bello vederli giocare. E la squadra è importante anche per loro, perché c’è molto lavoro dietro affinché la squadra sappia come trovarli durante le partite. Sembra che ormai giochino a memoria, e può essere vero, ma perché c’è un enorme lavoro dietro. Superlega? Progetto durato così poco. La risposta è stata data dal tifoso di calcio. E non solo i tifosi dei 12 club fondatori, ma tutti gli appassionati di calcio. È stato un errore e bisogna imparare dagli errori. Questo è stato un errore, senza dubbio, ma sicuramente aiuterà la FIFA, la UEFA e tutte le principali organizzazioni calcistiche, insieme ai club, a riunirsi e cercare di trovare soluzioni per migliorare il calcio”.