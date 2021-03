Inter, Zaccheroni sicuro: “Nerazzurri attrezzati per la Champions League, è mancata solo una cosa”

Alberto Zaccheroni analizza il percorso europeo dell’Inter.

L’ex tecnico tra le altre proprio dei nerazzurri, nel corso dell’intervista concessa a tuttomercatoweb.com, ha trattato diversi temi tra i quali anche il viaggio in Champions League della compagine guidata da Antonio Conte.

“Era ed è attrezzata per quella competizione, ha investito e ha consolidato la squadra che ora è matura e esperta. Ha qualità e fa un calcio verticale come è indispensabile adesso. L’Inter insomma doveva esserci da protagonista in Champions ma se oggi è fuori il motivo a mio parere è da ricercarsi nel fatto che al momento in cui è stata eliminata non aveva la fiducia di oggi. Non è questione di qualità, ma di fiducia. Questi ultimi anni senza vincere hanno forse tolto qualcosa da questo punto di vista”.