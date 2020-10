Inter, Young è negativo: ecco quando potrebbe tornare a disposizione di Conte

Buone notizie per Antonio Conte.

Ashley Young non è più positivo al Covid-19. L’ex esterno del Manchester United è tornato ad allenarsi individualmente, ma non sarà a disposizione del tecnico nerazzurro per il match contro il Genoa, in programma domani pomeriggio a Marassi. Il classe 1985, il cui tampone è risultato negativo, potrebbe essere convocato per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

I positivi in casa Inter restano quattro: Radu, Skriniar, Gagliardini e Hakimi. Al momento, dunque, non sono emerse nuove positività. Per questo motivo, i nerazzurri si stanno allenando regolarmente.