Inter, Young ci crede: “Possiamo vincere scudetto e Europa League. Vi racconto Conte”

La voglia di Ashley Young.

Arrivato all’Inter durante la sessione invernale di calciomercato, l’ex terzino del Manchester United ha fin da subito dimostrato di essere ancora uno dei migliori nel suo ruolo, dando freschezza alla rosa nerazzurra e realizzando due gol in nove presenze in Serie A.

A pochi giorni dalla sfida contro il Verona, Young si è raccontato ai microfoni di Sky Sport, ricordando il momento in cui ha firmato con l’Inter, analizzando il campionato italiano e parlando degli obiettivi stagionali del club nerazzurro:

“La Serie A è un campionato più tattico rispetto alla Premier League, c’è tanta competizione, è fantastica. Seguivo la Serie A da anni e quando c’è stata l’opportunità di venire all’Inter ho risposto: certo, dove devo firmare? Non vedevo l’ora di allenarmi e di giocare. Come ho detto è un campionato fantastico che speriamo di concludere con un trofeo. L’anno prossimo è il futuro, io voglio vincere adesso, ho l’ambizione di conquistare trofei e se possiamo riuscirci adesso meglio, questo è il nostro obiettivo. Siamo in corsa sia per lo Scudetto che per l’Europa League, abbiamo due possibilità di vincere almeno un trofeo e sono convinto che questa squadra possa conquistarli entrambi. Credo che abbiamo l’opportunità di vincere l’Europa League, siamo una squadra forte, con giocatori fantastici. Siamo tutti pronti a dare il massimo, ci stimoliamo in allenamento ma anche fuori dal campo e portiamo poi questa carica positiva nelle partite. Questo è un aspetto che alza la probabilità di vincere e quando inizierà l’Europa League sono sicuro che giocheremo per vincerla“.

Infine un commento sul suo tecnico, Antonio Conte: “Credo che la miglior qualità di Conte sia la sua passione per il calcio, che è fantastica, lo vedete a bordocampo. Un’altra qualità è senza dubbio la mentalità vincente, che ha dimostrato in tutta la sua carriera e che trasmette a ogni giocatore e allo staff. Trasmette questa grande passione e la voglia di vincere sempre, di scendere in campo per la vittoria“.