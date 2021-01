Inter, Weah incorona Lukaku: “Sta dimostrando le sue qualità, se penso a Romelu rivedo la mia storia”

George Weah tesse le lodi di Romelu Lukaku e dice la sua in merito alla lotta Scudetto.

L’ex attaccante liberiano del Milan, vincitore anche del Pallone d’Oro, in Italia ha senza dubbio vissuto il miglior periodo della propria carriera sia per trofei conquistati sia sotto l’aspetto realizzativo. Sta facendo molto bene anche Romelu Lukaku che dell’Inter è diventato un vero e proprio punto d’appoggio. La storia del belga si intreccia in tante cose con quella dell’ex anche del PSG, come conferma Weah nel corso dell’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’.

“Sono contento che abbia lasciato l’Inghilterra per venire in Italia e stia dimostrando quanto è bravo. Non sempre nel corso della sua carriera è stato apprezzato come merita, per me è un grande giocatore. Se penso a lui ricordo la mia storia: quando decisi di muovermi dalla Francia all’Italia la gente mi diceva che da voi non ce l’avrei fatta perché il campionato italiano è duro, complicato, tattico. Io mi trovai benissimo perché credevo nelle mie qualità e lo stesso mi sembra stia succedendo a Lukaku: era già un ottimo giocatore ed è migliorato ancora, lo trovo più completo rispetto al suo passaggio in Inghilterra. Scudetto? Dico Juventus per due motivi: perché da bambino tifavo per la Juve e perché vince da nove anni. Quando ero piccolo in Africa non arrivavano le immagini della Serie A, eravamo legati al calcio francese e facevano vedere le immagini di Platini in Italia, così mi affezionai alla Juve. Poi la vita mi ha portato al Milan e lì ho trovato una famiglia oltre ad un fantastico ambiente di lavoro. Il Milan mi ha dato tutto, ma il tifo per la Juve è rimasto. Però la cosa che più mi fa piacere è che la Serie A sia ritornata ad essere molto competitiva e divertente, questo è l’aspetto più rilevante”.