Inter, ufficiale l’addio di Antonio Conte: risolto il contratto con il club. Il comunicato

Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter: è ufficiale.

Termina qua l’avventura di Antonio Conte in nerazzurro, iniziata 2 anni fa e culminata con la vittoria dello Scudetto del campionato 2020/21 avvenuta dopo 11 anni di digiuno. L’allenatore, dopo i rumors circolati nelle scorse ore, ha deciso di lasciare la guida tecnica della squadra meneghina. Le due parti, proprio in queste ore, hanno infatti trovato l’accordo per la rescissione consensuale: Conte dovrebbe avere una buonuscita che si aggira attorno ai 7 milioni di euro. A comunicare la notizia è lo stesso Inter tramite una nota ufficiale.

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte. Tutto il Club desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo Scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club”.