Inter, ufficiale l’acquisto di Moses: “Un onore essere qui, lavorare con Conte è il massimo”

Victor Moses è un nuovo giocatore dell’Inter.

Il calciatore nigeriano è arrivato in nerazzurro dopo una prima parte di stagione vissuta in Turchia con il Fenerbahce. Il ventinovenne è stato un pupillo di Antonio Conte ai tempi del Chelsea, arriva proprio dal club londinese che non aveva intenzione di contare sul proprio apporto. Moses è arrivato in quel di Milano con la formula del prestito secco con diritto di riscatto a 12 milioni di euro e indosserà la maglia numero 11. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro.

Napoli-Juventus, Pjanic: “Ci giocheremo lo Scudetto con Inter e Lazio. Buffon e CR7? Due esempi da seguire”

Victor Moses è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore nigeriano classe 1990 arriva in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione.

L’ex Blues, ai microfoni della Tv nerazzurra, ha parlato del suo arrivo in quel di Milano e confermato di essere orgoglioso di poter lavorare ancora con Antonio Conte.

“È un onore per me essere qui ed essere un calciatore dell’Inter. Ringrazio tutti per l’accoglienza, non vedo l’ora di iniziare. Lavorare ancora con il Mister è un’opportunità che mi rende molto felice. Gli ho parlato e mi ha già spiegato il progetto del club. Voglio farne parte, sono contento di essere qui. Darò il massimo, voglio aiutare la squadra. Qui c’è tanta qualità, io voglio dare il mio contributo in campo e divertirmi. Queste sono le cose più importanti. Mi sembra una bella città, quello che ho visto finora mi piace. Penso mi troverò bene e che avremo un bel futuro insieme. Ho sensazioni positive. Avrò bisogno di ambientarmi ma voglio dare una mano alla squadra a vincere più gare possibili. Faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi e rendere orgogliosi i nostri tifosi”.

Juventus-Roma, Bentancur: “Più inserimenti ora che in tre anni, adesso testa al Napoli”. Poi stuzzica l’Inter…