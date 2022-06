Inter, ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi: l’annuncio di Zhang su Twitter

Simone Inzaghi rinnova ufficialmente con l'Inter. Decisivo l'incontro di questa mattina nella sede del club nerazzurro, alla presenza del presidente, Steven Zhang ed il tecnico Simone Inzaghi, con il quale è stata trovata l'intesa per il prolungamento contrattuale. Per l'ex Lazio contratto fino al 2024 con una clausola che prevede un prolungamento automatico fino al 2025. Dopo una sola stagione vissuta in quel di Milano, l'allenatore nerazzurro ha convinto la società di Zhang a proseguire il progetto iniziato circa 12 mesi fa, quando Antonio Conte, oggi al Totthenam lasciava il club di via della Liberazione.