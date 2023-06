Calciomercato Inter, ufficiale: Dzeko ai saluti, va al Fenerbahce

E' in dirittura d'arrivo la trattativa per il passaggio di Edin Dzeko al Fenerbahçe. E' stato infatti trovato un accordo con il passaggio firme ormai imminenti. L'attaccante bosniaco, che non ha rinnovato il suo contratto in scadenza a giugno 2023, nelle prossime ore è atteso in Turchia. Dzeko approderà al Fenarbahce a parametro zero con un contratto direttamente di due anni con ricco ingaggio pari a quello che l'ex Roma e Manchester City percepiva a Milano.