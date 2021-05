Inter-Udinese, Marotta: “Orgogliosi per lo scudetto. Tifosi? Dispiace non condividere questa gioia con loro”

Le dichiarazioni dell’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta.

Nel giorno della premiazione ufficiale della compagine di Antonio Conte, quale vincitrice dello Scudetto 2020-2021, l’amministratore delegato del club nerazzurro, Beppe Marotta, intervistato ai microfoni di DAZN, ha parlato del percorso che ha portato l’Inter al trionfo in questo campionato di Serie A, dopo dieci anni dall’ultimo Scudetto. Di seguito le parole rilasciate dal dirigente nerazzurro a pochi minuti dal fischio d’inizio del match in programma a San Siro, contro l’Udinese.

“C’è una sensazione agrodolce, festeggiare è bellissimo e purtroppo possiamo farlo parzialmente perché decine di migliaia di tifosi sono fuori e non possono condividere un momento clou con la squadra, ci dispiace. Ogni vittoria è sempre un momento di grande gioia, vincere con l’Inter in questo momento storico, è qualcosa indimenticabile: lo è per me e lo è per tutti, frutto di sacrificio e cultura del lavoro, da parte di squadra, allenatore e del supporto della società. Porto il tricolore con orgoglio, essere campione d’Italia non è qualcosa di banale, ma significa che siamo stati i più bravi a livello professionistico. Futuro? Sono sempre ottimista, generalmente. Oggi vogliamo gustarci questa giornata straordinaria. Da domani ci immergeremo nella nuova stagione, facendo gli interessi dell’Inter e dei suoi professionisti”.