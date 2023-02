Inter-Udinese, Inzaghi: “I ragazzi devono continuare così. Lukaku fuori? Vi dico…”

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi in seguito al match tra Inter ed Udinese

Parola a Simone Inzaghi . Il tecnico dell' Inter è intervenuto ai microfoni di Dazn per analizzare il pareggio maturato contro l' Udinese di Sottil . Tra le tante tematiche affrontate, l'ex tecnico della Lazio si è soffermato sulla prestazione offerta dai nerazzurri in quel di San Siro. Di seguito le sue parole:

"I ragazzi lavorano molto e mi aiutano nel fare le scelte per le partite. Chi è partito da titolare e chi è entrato a gara in corso mi ha dato grandissime risposte, devono continuare così".

Chi giocherà in attacco in Champions?

"Spero di avere sempre tante alternative, non dimentichiamo che abbiamo giocato 4 mesi con tante defezioni, facendo grandi cose, soprattutto in Europa. Sceglierò senza problemi, di volta in volta".