Inter-Udinese, accolta la richiesta della Lega Calcio: 1.000 spettatori al ‘Meazza’

San Siro riaccoglie il pubblico.

La richiesta della Lega Calcio è stata accolta: per il match di domenica pomeriggio tra Inter e Udinese, al Meazza potranno essere presenti 1000 persone. Dopo aver chiesto una deroga per permettere, in occasione dell’ultima gara di campionato, una festa nerazzurra con i propri sostenitori, arriva anche l’ufficialità: via libera a mille tifosi che, come riporta l’edizione on line de “La Gazzetta dello Sport”, saranno dipendenti nerazzurri, sponsor e famiglie dei calciatori.