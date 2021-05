Inter, Tronchetti Provera: “Perdere Conte sarebbe un peccato. Mourinho alla Roma? Vi dico la mia”

“Un lavoro straordinario fatto da un grande allenatore come Conte, che è riuscito a valorizzare un gruppo di giocatori già di buon livello uno per tutti Lukaku. Una grande Inter e un grande risultato”.

Parola di Marco Tronchetti Provera. Diversi sono stati i temi trattati dall’ad e vicepresidente di Pirelli, intervenuto ai microfoni de La Politica nel Pallone, su GR Parlamento: dal futuro di Antonio Conte, all’approdo di José Mourinho sulla panchina della Roma. Ma non solo…

“La prima soddisfazione è la vittoria, quello passa davanti a tutto il resto. Poi una piccola soddisfazione per aver battuto l’avversario di sempre. Sul futuro di Suning si può rimanere solo alle loro dichiarazioni: al momento quello che hanno fatto va nella direzione di sostenere l’Inter. Questo finanziamento è una buona notizia per la squadra e per tutti i tifosi. La cosa buona cosa è che qualunque cosa facciano la faranno non sotto una pressione finanziaria superata. Questa è una buona notizia. Steven Zhang ha dimostrato di essere un ragazzo molto capace e molto serio, scegliendo le persone giuste pur con una esperienza quasi nulla del calcio italiano. Ha ascoltato, ha saputo scegliere e decidere. Un ragazzo di grandissima qualità che va apprezzato per l’impegno con cui ha seguito l’Inter con grande determinazione e passione sincera”, le sue parole.

CONTE – “Nel mondo del calcio a fare delle previsioni si corre il rischio di essere smentiti dopo poche ore, quello che conta è che ci sia una vera possibilità di conferma. Conte ha fatto un lavoro straordinario e sarebbe un delitto lasciarlo a metà del percorso. Abbiamo due obiettivi davanti a noi: la Champions League aldilà del campionato e la seconda stella. Credo questo sia sufficiente per dare motivazioni a Conte, inoltre per la stessa azienda averlo sarebbe fondamentale. Sta a loro trovare il punto di equilibrio. Questa squadra è stata costruita per essere solida, partita da una difesa molto forte e creando un attacco particolare mettendo insieme Lukaku e Lautaro. Una scelta di grande intelligenza calcistica. Anche il recupero di Eriksen ha permesso di ottenere questi risultati”.

MOURINHO E NON SOLO – “Mourinho alla Roma? Sono molto contento, darà più sapore al campionato. Ha delle qualità professionali e individuali, un grande attore del mondo del calcio. Arricchisce il calcio italiano. Il ritorno del Milan in Champions? Battere il Milan è sempre bello, farlo quando è competitivo lo è ancora meglio”, ha concluso.