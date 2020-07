Inter-Torino, Lautaro: “Secondo posto che vale oro, abbiamo voltato pagina. Il nostro obiettivo…”

L’Inter batte il Torino in rimonta.

Antonio Conte ritrova il sorriso: serviva una vittoria per far tornare il sereno in casa nerazzurra e allontanare le voci sul futuro del tecnico nativo di Lecce. Il 3-1 in rimonta contro la formazione di Moreno Longo a San Siro vale oro, perché permette a Samir Handanovic e compagni di agganciare la Lazio al secondo posto, dietro la Juventus capolista.

Serie A, Inter-Torino 3-1: apre Belotti, Young, Godin e Lautaro Martinez firmano la rimonta

Dunque, missione rilancio compiuta. Il successo dell’Inter porta il nome di Ashley Young, Diego Godin e Lautaro Martinez, che intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match, si è detto gioioso e orgoglioso per la rete messa a segno e soprattutto per la vittoria del gruppo: “Volevo tanto fare gol, erano tante partite che non facevo gol. Siamo contenti per la vittoria e i tre punti. Il gol ha un valore importante, erano tante partite che non riuscivo a segnare”.

“Sono davvero molto contento perché la squadra ha vinto, abbiamo dimostrato carattere e forza. C’era tanta voglia di cambiare pagina – ha proseguito il numero 10 dell’Inter -, dovevamo cambiare immagine dopo aver perso tanti punti. Abbiamo fatto una grande partita contro un avversario difficile, siamo contenti della vittoria e di essere al secondo posto”, ha concluso Lautaro Martinez.

